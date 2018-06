À noter : sauf mention contraire, ces spectacles sont gratuits.

Montréal

Le Grand spectacle se tient samedi à la Place des Festivals. À partir de 21 h, la soirée, animée cette année encore par Guillaume Lemay-Thivierge, verra se succéder Claude Dubois, Michel Rivard, Martha Wainwright, Brigitte Boisjoli, Klô Pelgag, Le Vent du Nord, Hubert Lenoir, Jean-Marc Couture, Kim Richardson et le duo Seba et Horg. L’événement sera diffusé le lendemain sur ICI Radio-Canada Télé à 20 h. Par ailleurs, le public peut venir assister aux répétitions à compter de 13 h.

Outre le Grand spectacle, d’autres concerts sont prévus samedi dans la métropole québécoise. Dans l’arrondissement du Sud-Ouest, Damien Robitaille est attendu sur la place du Bonheur-d’Occasion (17 h), tout comme Lydia Képinksi (19 h), Alaclair Ensemble (20 h 30), Seba et Horg (22 h) et Mononc’ Serge (23 h 30).

Damien Robitaille sera aussi au parc Aimé-Léonard (Montréal-Nord) à 20 h 30.

Damien Robitaille Photo : Radio-Canada/Mathieu Lavoie

À Villeray, Isabelle Blais, Pierre-Luc Brillant, Paupière et La Bronze sont attendus au stade IGA à 18 h, tout comme Loco Locass à 22 h. Les admirateurs de Patsy Gallant pourront la voir à la chapelle des Soeurs de la Providence (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) à 13 h 30.

De leur côté, QW4RTZ sera en vedette au parc Tolhurst (Fleury Ouest) à 21 h et Laurence Jalbert chantera au centre socioculturel du parc Eugène-Dostie (L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève) à 21 h.

Dimanche : La fête nationale se célèbre aussi avec des humoristes au Quartier latin. Rosalie Vaillancourt, Maude Landry, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marko Métivier et Alexandre Bisaillon se retrouvent à la bibliothèque Saint-Sulpice à partir de 18 h 30, avant un deuxième spectacle avec ENH 3, Jo Cormier, Matthieu Pepper, Nicolas Audet et Sèxe illégal.

Puis viendra le temps de la musique avec Mon doux saigneur (21 h 15) et Fanny Bloom (22 h 30).

Fanny Bloom Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Pour sa part, France D’Amour donnera un concert sur la place des Tisserandes (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) à 13 h. Dans le même arrondissement, Damien Robitaille (19 h 30) prendra place après Projet coyote (18 h 15) sur la promenade Bellerive.

Du côté de Pointe-aux-Trembles, Andy St-Louis a rendez-vous à 19 h 45 avec les spectateurs au parc Saint-Jean-Baptiste, avant de laisser la place au groupe Les respectables.

Le rock du groupe Mordicus précédera la pop d’Alex Nevsky au parc Saint-Louis, à Lachine (à 20 h et 21 h 30). Jérôme Couture fêtera en musique le Québec au parc du Millénaire (Dorval), à 20 h 30.

Laval

« Le 24 juin 2018, c'est à Laval que ça se passe », peut-on lire sur le site de la Ville. Il faut dire que la liste des artistes participant au grand spectacle du Centre de la nature dimanche a de quoi impressionner. Diane Dufresne, Klô Pelgag, Daniel Bélanger, Random Recipe, Vincent Vallières, Émile Bilodeau seront notamment de la partie pour l’événement qui démarrera à 21 h.

Longueuil

Finaliste à l’émission La voix en 2017, Maryline Léonard ouvrira les festivités musicales sur la rue Saint-Charles Ouest, samedi à 18 h, sur la scène La bastringue. À 21 h, place à Radio Radio, sur la scène Desjardins.

Le lendemain, au parc de la Cité de Saint-Hubert, Émile Bilodeau lancera la soirée à 19 h 30 sur la scène principale, suivi de Patrice Michaud et les Majestiques à 20 h 25. Alaclair Ensemble est attendu à 22 h, après les feux d’artifice. Le prix d’entrée pour assister aux événements du parc de la Cité est de 5 $ (3 $ en prévente) pour les 12 ans et plus.

Blainville

Le rock de Noir silence résonnera au parc Maurice-Tessier dimanche, à 21 h.

Mercier



L'auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher est attendu au parc des Hirondelles samedi, à 20 h 15.

Daniel Boucher Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

La Prairie



La jeune génération sera chargée de divertir les spectateurs. Deux anciens candidats de La voix Édouard Lagacé et Mathieu Provençal se produiront au parc Sentier du Vieux Fort (respectivement à 20 h et 21 h samedi).

Mirabel

Les membres des Trois Accords seront les vedettes au parc Gingras samedi à 21 h 30, précédés par l'ancienne candidate de La voix Gabrielle Gaudet (19 h).

Saint-Bruno-de-Montarville

La musique traditionnelle sera à l’honneur samedi grâce à Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs (Stéphane Tellier et Simon Lepage). Les trois artistes seront à l’École De Montarville à partir de 20 h.

Saint-Constant

Paul Piché sera la vedette de la journée, dimanche à Saint-Constant, avec un concert prévu au centre municipal à 20 h 45.

Paul Piché Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Saint-Eustache

Robert Charlebois sera dans le Vieux-Saint-Eustache samedi à partir de 22 h 15, sur la grande scène Budweiser.

Dimanche, ce sera au tour de Seba et Horg (20 h), d'Andréanne A. Malette (21 h 15) et de Mike Sawatzky, le guitariste des Colocs (23 h), de monter sur les planches.

Saint-Jean-sur-Richelieu

Le groupe rock Zébulon ouvrira la soirée samedi à partir de 20 h au parc Gerry-Boulet. Il laissera la place à 21 h 30 à Jérôme Charlebois. Après avoir chanté à Mercier en début de soirée, Daniel Boucher viendra conclure la fête à Saint-Jean-sur-Richelieu à partir de 22 h 30.

Dimanche, la musique faite de ska, de punk, de reggae ou encore de rock du groupe Slater et fils devrait faire bouger les spectateurs au parc Gerry-Boulet à partir de 20 h 30.

Saint-Lazare

La musique folklorique du groupe Les tireux d’roches mettra dans l’ambiance de la fête nationale au parc équestre, samedi à 19 h 30. Le chanteur Jonathan Painchaud lui succédera à 21 h 15 pendant quelque 45 minutes. Une fois les feux d’artifice terminés, il reviendra donner de la voix à 22 h 30.

Horg et Seba Photo : Marie-Claude Meilleur

Saint-Philippe

Le chanteur Hugo Lapointe donnera un concert samedi au parc Gérard-Laframboise. Le spectacle se déroulera en deux parties (à 21 h, puis à 22 h 30), avant et après le feu d’artifice.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

King Melrose montera dimanche à 18 h 30 sur la scène installée pour l'occasion au parc municipal.

Sainte-Thérèse

Marjo donnera de la voix dimanche à partir de 20 h 15 sur la scène établie au stationnement de l'hôtel de ville. Rue Blainville Ouest, c'est la musique traditionnelle du groupe Les Portageux qui est au programme (18 h 30), tandis qu'Édouard Lagacé, ancien candidat à La voix 6, et Claudia Bouvette célébreront sur la scène de la rue Turgeon.

Salaberry-de-Valleyfield

Bruno Pelletier conclura la soirée de samedi au parc Sauvé avec un concert prévu à 22 h 15, après les feux d'artifice.