Dans un communiqué, l’Autorité explique que les débordements entre Wheatley et le parc national de la Pointe-Pelée surviennent à cause des vents forts qui soufflent sur la région.

À certains endroits, la route ainsi que des propriétés privées sont recouvertes d’eau. L'organisme mentionne également qu’en raison du niveau élevé du lac Érié, d’autres portions de la rive à Leamington pourraient aussi être inondées.

Compte tenu des prévisions pour vendredi soir et dans la nuit, les rives de Kingsville, Essex, Amherstburg, la rivière Détroit, Tecumseh et Lakeshore, de même que le reste des rives à Leamington à l’ouest de la pointe Pelée, pourraient également connaître des niveaux d’eau plus élevés en raison du vent.