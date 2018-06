Les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi du cannabis, 4-mille dollars en argent comptant ainsi que du matériel servant au trafic dans trois résidences.

L'agent d'information Jean-Raphaël Drolet.

On parle de résidences sur les rues Montréal-Ouest, sur l'avenue Granada et dans le rang Lavigne, dit-il. Deux personnes ont été arrêtées : un homme âgé dans la fin vingtaine et d'une femme dans la trentaine, originaire de la région.

