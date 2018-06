Jeudi, la GRC a été informée qu’un homme de 22 ans se trouvait dans une situation de détresse médicale dans une résidence de Kindersley. L'homme a été emmené à l'hôpital où il a été déclaré mort.

Il faudra un certain temps pour déterminer la cause exacte du décès, selon la GRC qui ajoute que s'il s'agissait d'une surdose, il pourrait également falloir un certain temps pour confirmer la substance responsable.

Mardi, un autre homme de 22 ans a été conduit à l'hôpital parce qu’il souffrait d’une surdose de drogue. Il a été traité et a pu retourner chez lui.

La GRC tient donc maintenant à sensibiliser toutes les personnes de la région qui utilisent des drogues pouvant contenir du fentanyl ou du carfentanil. La GRC indique que les drogues illégales contiennent souvent des additifs dangereux.

Les policiers demandent aux personnes qui croient avoir en leur possession des drogues illicites qui pourraient contenir du fentanyl ou du carfentanil d'appeler immédiatement les services d’urgences. La GRC demande également de ne pas toucher ni manipuler les drogues en question.

Kindersley est située à 180 km au sud-ouest de Saskatoon.