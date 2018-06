Une preuve se trouve en plein coeur du centre-ville de Trois-Rivières; une passerelle bloque la rue Badeaux depuis plusieurs jours.

L’imposante structure d’acier a été livrée la semaine dernière et devrait déjà être installée entre le nouveau Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) et le stationnement Badeaux.

Clouée au sol en raison du conflit de travail, la passerelle gène l’accès au nouveau restaurant du CECI. Le Brasier 1908 ouvre d’ailleurs ses portes ce vendredi.

Le directeur général et copropriétaire du restaurant, Yves Beaudoin, tente de se montrer positif dans les circonstances. Il souhaite tout de même que la grève se règle le plus rapidement possible.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard