Avec les informations de Boualem Hadjouti

Le conseil de la MRC a adopté mercredi le Protocole d'intervention en milieu isolé (PLIU) qui lui permet d'obtenir une subvention du gouvernement pour acheter les équipements et coordonner les interventions des services d'urgence des municipalités.

Le projet, évalué à 200 000 $, dont la moitié provient de la MRC, permet d'acheter trois VTT, trois motoneiges et trois remorques qui vont être déployés à Amos, Barraute, La Corne et Preissac.

C'est la première fois que la MRC s'organise pour coordonner les interventions en milieu isolé, explique le préfet Sébastien D'Astous.

« C'est la première fois qu'on va s'organiser sur le territoire via la MRC pour pouvoir offrir des équipements à la fine pointe de la technologie pour pouvoir aller faire de la recherche et du sauvetage en milieu isolé [...] On a un grand territoire et beaucoup de forêts et c'est important, pour sécuriser les victimes et les intervenants, d'avoir de bons équipements à jour. Pour nous, c'est une priorité », affirme Sébastien D'Astous, également maire d'Amos.

Le projet permet aussi d'acheter de nouveaux équipements de protection individuels comme les casques de protection, des gants ou encore des cagoules.