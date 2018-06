L'enquête pour parjure avait été déclenchée après le témoignage livré par le policier en cour, le 19 décembre 2012.

Jeffrey Greetham était alors accusé d'agression sexuelle sur une femme de 20 ans. Au terme du procès en 2013, ce Gatinois de 52 ans avait été acquitté.

À lire aussi : Un policier de Gatineau accusé de parjure

Le SPVG maintient sa suspension

Par voie de communiqué, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), a expliqué que le policier demeurera suspendu, le temps que son dossier soit réévalué par les instances municipales .