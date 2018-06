Les policiers de la Sûreté du Québec du Témiscamingue ont reçu un appel jeudi soir relativement à cet incendie.

Les enquêteurs étaient encore sur place vendredi matin, vers 10 h 30, et un technicien en incendie sera dépêché plus tard sur les lieux.

Les enquêteurs ont déjà arrêté un suspect, car l'incendie pourrait être criminel.

« On parle d'un homme de 32 ans, de Winneway, qui a été arrêté et qui devrait faire face aujourd'hui [vendredi], au palais de justice de Ville-Marie, à des accusations d'incendie criminel et d'introduction par effraction. L'homme était également recherché pour un autre dossier », précise Jean-Raphaël Drolet, agent d'information à la Sûreté du Québec.