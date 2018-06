Pendant 18 mois, les patients de six établissements de la Mauricie, de Lanaudière et des Laurentides qui nécessitent un transfert dans un hôpital plus spécialisé seront donc conduits à Montréal par un hélicoptère d’Airmédic.

Le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice, l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, le Centre hospitalier régional de Lanaudière, l’Hôpital de Mont-Laurier, le Centre de services de Rivière-Rouge et l’Hôpital laurentien bénéficieront du service.

Dans le cadre du projet pilote, on estime qu’environ 200 patients devraient être transférés par transport héliporté, ce qui devrait coûter près de 3 millions pour l’ensemble du projet.

Le CHU de Québec – Université Laval est également partenaire. Il fournira notamment du personnel médical.

« Avant de procéder au déploiement d’un tel service, nous désirons nous assurer de sa pertinence et de son efficience dans le contexte québécois, par une évaluation des coûts générés par chaque transport, en regard des résultats et de son efficacité sur le plan clinique », a indiqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dans un communiqué.