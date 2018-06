Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Selon le porte-parole de l'Association, Alain Caron, le barrage-évacuateur a été ouvert 15 jours trop tard cette année, ce qui aurait provoqué des inondations et des dommages aux terrains des riverains. « Habituellement, le barrage est ouvert vers la fin du mois de mars. Cette année, ils l'ont ouvert aux environs du 15 avril », affirme le porte-parole.

Alain Caron est persuadé que ce retard a contribué aux inondations causant des dommages aux terrains des riverains. Il se fie aux données de la station hydrométrique située à proximité du barrage-évacuateur pour étayer son argumentaire. « Si on regarde les données de la station [hydrométrique], le barrage aurait dû être ouvert bien avant le 15 avril pour accueillir le surplus d'eau printanier dû à la fonte des neiges », ajoute-t-il.

La plainte a été transmise au Centre de contrôle environnemental du Québec du ministère de l'Environnement (CCEQ), à Rimouski. Alain Caron affirme que plusieurs résidents ont sollicité l'Association des propriétaires riverains et invite ceux qui ne l'ont toujours pas fait à le faire.

Une dizaine de citoyens ont approché l'Association [des propriétaires riverains du Lac Témiscouata] pour dire qu'ils ont subi des dommages ce printemps. On demande aux gens de prendre des photos pour documenter notre dossier. Plus nous serons nombreux à [nous] plaindre, plus nous serons forts. Alain Caron, porte-parole de l'Association des propriétaires riverains du Lac Témiscouata

C'est en vertu de la loi 132 sur la conservation des milieux humides et hydriques que l'Association dépose cette plainte. C'est l'article 17 du chapitre 2 de la loi qui est particulièrement éloquent sur le bien-fondé de notre plainte, affirme Alain Caron.

Loi 132; chapitre 2, article 17 (...) les milieux contribuent à la sécurité du public et, conséquemment, à protéger les personnes et les biens, notamment contre les risques associés aux inondations, aux décrochements de berge, aux glissements de terrain ou à l’érosion côtière.

Après vérification, le CCEQ a bel et bien reçu la plainte de l'Association des propriétaires riverains du Lac Témiscouata et a fait parvenir un accusé de réception à l'organisme. Ce dernier devrait recevoir une réponse officielle du CCEQ d'ici une dizaine de jours.

De son côté, Hydro-Québec affirme ne pas avoir été mis au fait de la plainte formulée par l'Association. « Nous effectuons une gestion rigoureuse de nos systèmes hydriques, et ce, en continu toute l’année. La plainte transmise à la CCEQ ne nous a pas été soumise [à ce jour]. Si cette plainte nous est adressée, nous prendrons le temps de l’analyser et y donnerons suite dans les délais convenus », a fait savoir Anick Dumaresq, conseillère en relation avec le milieu pour le Bas-Saint-Laurent et la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine chez Hydro-Québec.