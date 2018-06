Les médecins hospitalistes s’occupent notamment des patients qui n’ont pas de médecin de famille.

Selon la médecin de famille et chef du groupe d’hospitalistes, Dre Caroline Mailloux, les mesures auraient pour effet de réduire le nombre de médecins hospitalistes de sept à cinq. Elle estime aussi que le nombre total de patients que pourraient traiter quotidiennement les médecins hospitalistes passerait de 115 à 75.