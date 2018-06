Il nous a été impossible jusqu'à maintenant de parler aux pompiers démissionnaires pour connaître les causes de leur départ.

Toutefois, selon la mairesse de Cacouna, Ghislaine Daris, une entente de gestion administrative a suscité du mécontentement auprès du chef du service des incendies, Claude Lévesque, et entraîné sa démission, en plus de celle de trois pompiers.

La mairesse Daris affirme que cette entente de gestion visait à réduire les tâches administratives du chef Lévesque. Elle soutient que sept municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup ont déjà adopté ce mode de fonctionnement avec leur service incendie.

Ce qui reste à Cacouna reste à Cacouna, les immeubles restent là. C'est simplement une entente de gestion administrative point. M. Lévesque, n'a pas accepté ça et nous a remis sa démission. Ghislaine Daris, mairesse de Cacouna

Malgré la démission de trois pompiers et du chef du service, 16 pompiers à temps partiel demeurent en poste à Cacouna. Le Centre d'appel régional de l'Est du Québec (CAUREQ), a été avisé de la situation. Les municipalités de Rivière-du-Loup, Saint-Arsène et L'Isle-Verte sont disponibles pour intervenir à Cacouna en cas d'incendie majeur.