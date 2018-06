Le propriétaire de l’entreprise réclame 136 000 $ à la Ville. D’après Simon Homans, la Ville a oublié d’émettre un certificat de conformité en 1993. « Ce qui fait que mon zonage n’était pas en vigueur, a-t-il affirmé. Depuis 15-20 ans on opérait sur [une zone] qui était restée résidentielle. »

Moi j’ai subi des problèmes d’une erreur administrative faite par la Ville en 1993. J’ai été aspiré là-dedans, il a fallu que je me défende. Ça m’a coûté 86 000$ d’avocats pour m’assurer qu’on passe à travers. Simon Homans, propriétaire de Saint-Élie Motorsports

Selon Simon Homans, La Ville a tardé à réagir. « Ils ont décidé beaucoup plus tard de faire les démarches pour avoir le certificat de conformité et on l’a eu ». Simon Homans a tout de même pu continuer ses activité au complexe Saint-Élie Motorsports tout au long de la saga.

Contactée à ce sujet, la Ville de Sherbrooke n’a pas souhaité commenter le dossier.