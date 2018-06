« Aujourd'hui [jeudi], c'est la Journée nationale des peuples autochtones, et je ne vois pas de meilleure façon de célébrer cela que de réinstaller le tipi qui était là pendant 111 jours », a expliqué Robyn Pitawanakwat, la porte-parole de l’organisme « Colonialism No More ».

Les activistes ont érigé à nouveau le tipi dans le parc Wascana. Photo : Radio-Canada/Miriane Demers-Lemay

Les activistes avaient installé ce campement le 28 février, en réaction notamment aux verdicts de non-culpabilité prononcés à l’encontre de Gerald Stanley en Saskatchewan, concernant la mort de Colten Boushie, et de Raymond Cormier au Manitoba, dans l’affaire de la mort de Tina Fontaine.

Le gouvernement avait déclaré que le campement de protestation serait « perturbateur » pour les événements de la fête du Canada prévus dans le parc. Après avoir reçu un avis d'éviction plus tôt ce mois-ci, une bonne partie du camp a été démantelé la semaine dernière.

Les membres du camp ont toutefois refusé de retirer le tipi dimanche, la date limite de l’avis d’expulsion. Les policiers ont donc arrêté six personnes lundi pour entrave à la justice, mais Robyn Pitawanakwat a mentionné qu'aucune accusation n'avait été portée.

Trois agents du Service de police de Regina transportent un manifestant dans un véhicule de police plus tôt cette semaine. Photo : CBC

Nous sommes là pour de bon et nous resterons tant et aussi longtemps que nous n’obtiendrons pas de soutien. Robyn Pitawanakwat, porte-parole de « Colonialism No More »

« Statu quo pour l'instant », selon la police

Le sergent Dean Yadlowski a déclaré que la police a été informée que la circulation avait été bloquée dans la rue Albert parce que des gens dansaient.

Des gens ont bloqué la circulation sur le pont de la rue Albert à Regina, en faisant un cercle de danse, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : CBC/Janani Whitfield

Les policiers ont aussi été mis au courant du retour du tipi et sont allés observer ce qui se passait, selon le sergent.

« Nous n'avons pris aucune mesure ni procédé à aucune arrestation », a-t-il précisé, en soulignant qu'aucune plainte n'avait été déposée pour le moment et que la police réévaluerait la situation si les circonstances changeaient.

« Je pense que c'est le statu quo pour l'instant », indique le sergent Dean Yadlowski.

Avec les informations de CBC News