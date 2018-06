Les grutiers affiliés au Local 791 de l’Union des opérateurs de machinerie lourde de la FTQ-Construction ont annoncé vendredi matin qu’ils poursuivent le débrayage en dépit d’appels répétés de leur syndicat et de la décision du tribunal.

Selon la représentante de la Commission de la construction du Québec (CCQ), Mélanie Malenfant, très peu de grutiers se sont en effet présentés sur les chantiers du Québec ce matin où les travaux sont au ralenti, voire interrompus, depuis une semaine maintenant.

Les activités de levage étant très importantes, voires essentielles sur les grands chantiers, de nombreux travailleurs des autres corps de métier se retrouvent en congé forcé et dans l'impossibilité de gagner leur vie, déplore du même souffle la CCQ.

D’autres travailleurs qui ne se sentent pas concernés par la situation voudraient bien recommencer à travailler normalement et sont dans l’impossibilité de le faire. Mélanie Malenfant, Commission de la construction du Québec

Ordre du tribunal

Interpellé jeudi par la CCQ, le Tribunal administratif du travail avait ordonné aux 1300 grutiers en grève illégale depuis lundi de retourner sur les chantiers et de reprendre le travail dès ce matin.

L'ordonnance de la cour exigeait aussi que les organisations syndicales qui représentent les grutiers leur fassent part de la décision du tribunal.

Tant la FTQ Construction, qui chapeaute le local 791 des opérateurs de machinerie lourde, que le Conseil provincial (International) ont appelé jeudi les travailleurs à rentrer au travail en raison de la nature illégale de leur débrayage.

La CCQ rappelle de son côté que les grutiers qui défieront l'ordonnance s’exposent à des amendes de 10 000 $, ou 100 000 $ pour une personne morale, et même à une peine d’emprisonnement, notamment pour outrage au tribunal.

L'ordonnance du tribunal est cependant provisoire jusqu'à ce que les parties soient convoquées à une audience sur le fond.

Selon la décision rendue jeudi soir, l'urgence d'agir est justifiée, car « il apparaît évident que les chantiers de construction subissent des impacts importants en lien avec cet arrêt de travail ».

Interpellé jeudi après-midi sur les dernières actions des grutiers, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait déclaré que « la Commission de la construction a tous les mandats et tous les pouvoirs d’agir nécessaires pour mettre fin à cette grève illégale ».

Les règles d'embauche à l'origine du conflit

Les 1300 grutiers québécois refusent de se présenter sur les chantiers de la province depuis lundi pour dénoncer une modification du règlement d'embauche qui permet depuis le mois de mai aux contracteurs d'engager des grutiers non diplômés et de les former directement sur les chantiers pour pallier le manque de main-d'oeuvre.

Or, depuis la fin des années 1980, il est obligatoire d'être détenteur d'un diplôme d'études professionnelles pour opérer des grues sur les chantiers du Québec.

Cette modification au règlement met en péril, selon les grutiers, la sécurité des travailleurs et du public sur les chantiers. Un enjeu sur lequel ils ne feront aucun compromis, assurent-ils.