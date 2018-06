Le festival littéraire Frye présente depuis 20 ans des rencontres et des échanges entre le public et des écrivains québécois, acadiens et anglophones

« Le plus inspirant, je dirais que c’est la découverte de l’autre. Ce sont toutes les rencontres. C’est de pouvoir aller dans l’univers des écrivains, de voir les échanges et le bonheur que ça procure aux festivaliers. C’est un grand privilège de collaborer à cette équipe », affirme Suzanne Cyr, présidente du Festival Frye.

La LHJMQ fête pour sa part son 50e anniversaire, et le 25e de son expansion dans les provinces de l’Atlantique. Des équipes des Maritimes ont remporté plusieurs coupes du Président et coupes Memorial.

Les activités de la Ligue de la hockey junior majeur du Québec rapproche les communautés de cette province et celles des Maritimes, expliquent ses représentants Georges Larivière et Martin Lavallée. Photo : Radio-Canada

« Je me disais que s’il y avait une organisation sportive qui méritait ce genre de prix, c’est bien la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce que c’est un rapport soutenu depuis plusieurs années, qui est quotidien durant la saison de compétition et qui va dans les deux sens. Il y a des joueurs qui jouent en Acadie, il y en a qui jouent au Québec. Il y a des entraîneurs, des arbitres. C’était réellement l’esprit du prix très bien représenté par la ligue », explique souligne Georges Larivière, représentant de la LHJMQ.

Le prix Acadie-Québec

Le prix Acadie-Québec reconnaît l’apport remarquable de personnes ou d’organismes au développement et à la consolidation des relations entre l’Acadie et le Québec. Il est remis chaque année à un lauréat de l’Atlantique et à un lauréat du Québec.

Le prix est décerné par la Commission permanente de concertation entre l’Acadie et le Québec, qui est coprésidée par le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques et la Société nationale de l’Acadie.

Avec des informations de François Le Blanc