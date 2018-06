Un texte de Nelly Albérola

Voilà un nom qui ne passera pas inaperçu cet été : Dave Proctor. À 37 ans, le sportif prendra le départ le 27 juin pour la course de sa vie.

Suis-je fou? Oui, je pense! Dave Proctor, marathonien

« C’est de loin le défi le plus important que je me suis lancé, dit-il. Mais si j’y parviens, je pourrais alors me rappeler de ce moment toute ma vie. Et la fondation des maladies rares sera à jamais rattachée à cet exploit. »

Aider la recherche

Au-delà de la performance sportive, Dave Proctor espère sensibiliser la population aux maladies rares et rassembler jusqu’à 1 million de dollars pour aider la recherche en la matière. Une cause qui lui tient à coeur, son jeune fils Sam étant lui-même touché par l’une de ces maladies. « C’est à lui que je pense quand je cours, sachant que s’il le pouvait, il ne s’arrêterait jamais de courir. Il est mon inspiration. »

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Suivi médical

Et comme ce n’est pas tous les jours qu’une personne décide de courir quelque 110 kilomètres par jour sur une aussi longue période, les chercheurs de l’Université de Calgary lui ont proposé d’être leur cobaye. Avant, pendant et après sa course, des tests cardiaques vont être réalisés sur le coureur pour étudier les effets et changements d’un corps éprouvé par la douleur.

« Nous pouvons apprendre tellement du coeur de Dave, explique James White, directeur du centre d’imageries Stephenson. Pousser ainsi les limites de son coeur comme il va le faire, c’est le meilleur test de stress que l’on peut imaginer. »

En tant que cardiologue, j’avoue ne pas comprendre comment il arrive à faire ce qu’il fait! James White, directeur du centre d’imagerie Stephenson

Grâce à ce suivi, les chercheurs espèrent comprendre comment réagit le coeur de l'athlète, et avancer dans la lutte contre les maladies cardiaques.

Les informations recueillies grâce au suivi médical du coureur vont permettre d'aider les chercheurs à lutter, entre autres, contre les maladies cardiaques. Photo : Radio-Canada

Don du sang

Un suivi cardiaque, mais aussi sanguin : régulièrement, les médecins vont prélever sur Dave Proctor des échantillons de sang afin de l’analyser.

Ce n’est pas un super-humain, mais il a clairement des “pouvoirs” de régénération que les autres n’ont pas nécessairement. Antoine Dufour, professeur assistant en physiologie et pharmacologie de l’école de médecine Cumming, à l’Université de Calgary

« On va pouvoir identifier des changements de protéines qui vont se produire, raconte Antoine Dufour, professeur assistant en physiologie et pharmacologie de l’école de médecine Cumming. Car à ce jour, c’est bien simple : on ne connaît quasiment rien à ce sujet. »

Dave Proctor va être suivi médicalement avant, pendant et après sa performance sportive, pour aider la recherche médicale. Photo : Radio-Canada

Dave Proctor a prévu de partir au pied du monument Mile 0, à Victoria, en Colombie-Britannique.

C’est également à cet emplacement qu’une sculpture honore la mémoire de Terry Fox. En 1980, amputé d’une jambe, le jeune Canadien avait tenté de parcourir tout le Canada et récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Un Marathon de l’Espoir qu’il ne finira jamais, à cause de la maladie.