La population s’est déplacée en nombre au Canad Inns de Windsor Park jeudi soir, pour participer à la consultation publique concernant l’ancien site de conditionnement de viande.

Dans l’ensemble, la mixité du projet, qui mêle une zone industrielle légère, une zone commerciale, une zone récréative constituée d’espaces verts et de pistes cyclables, et enfin une zone résidentielle comprenant aussi bien des maisons unifamiliales que des condos, a été favorablement accueillie.

Jennifer Mathieson, pour Norwood Grove Biz, et Normand Gousseau, d’Entreprises Riel, ont expliqué qu’ils étaient très favorables au plan proposé.

Le plan détaillé du projet sur le site de l'ancienne usine de Canada Packers. Photo : Radio-Canada

Mais l'inquiétude principale du public qui s’est présenté à ces portes ouvertes reste la circulation.

« Ma plus grosse crainte, c’est le trafic, expliquait par exemple Micheline Fay, une résidente de Saint-Boniface. C’est déjà tellement dense sur les rues Archibald et Marion. Mais j’ai entendu dire qu’ils allaient peut-être élargir la rue Marion. On verra. »

Et effectivement, tous ceux qui ont donné leur avis sur cette ébauche demeurent prudents. Car ce n’est pas la première fois que le terrain inoccupé depuis les années 1980 fait l’objet de plans de construction, sans qu’aucun ne voie le jour.

Le projet présenté par Olexa Development doit encore passer les phases des politiques et des règlements, des nouvelles consultations publiques, et du zonage, avant de passer par le processus d’approbation de la Ville de Winnipeg.

Avec des informations de Mathilde Monteyne