« Ça fait maintenant partie de la marque de commerce de Québec, soutient le maire Régis Labeaume. On calculait que c’est la neuvième année où l’on a un spectacle de cirque gratuit [en incluant le Cirque du Soleil]. »

Avec 13 artistes de cirque ainsi qu’un musicien, le spectacle Féria entraînera le spectateur dans un monde que les mots ne sauraient décrire, selon les termes employés par le metteur en scène, Olivier Normand.

Flip Fabrique présentera son quatrième spectacle, Féria, à l'Agora du port de Québec Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

Au début du spectacle, le personnage principal se vêtira d’un vieux veston presque oublié, dans lequel il trouvera un carton d’invitation pour un événement dont il ne se souvient plus.

Curieux, il s’y rendra et se retrouvera dans un monde appelé « la chambre des fleurs », qui ressemble à un monde « entre deux sommeils ».

« C’est un endroit secret qui est en chacun de nous, un endroit qui nous est à la fois inconnu et étranger, un endroit où je dépose mes vœux en attendant qu’ils soient exaucés », illustre Olivier Normand.

La Ville de Québec a investi plus d’un million de dollars dans la création, la production et la diffusion de Féria. Au total, 24 représentations de près d’une heure seront données cet été, avec une capacité de plus de 3000 spectateurs par soir.