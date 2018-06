L'avenir du Rockfest de Montebello semble de plus en plus incertain. Une semaine après avoir reçu une aide financière de 506 000 $ du gouvernement du Québec, les organisateurs de l'événement ont annoncé, jeudi, avoir déposé un avis d'intention de recourir aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.