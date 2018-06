La Société des alcools du Québec (SAQ) et la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) ont décidé de ne plus vendre les produits du célèbre producteur de vin dans leurs succursales, et ce jusqu'à nouvel ordre. Norman Hardie est visé par des allégations d'inconduite sexuelle depuis la parution d'un article dans le Globe and Mail mercredi.