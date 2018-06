L’enquête est menée conjointement par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) et par les agents de conservation de la Première Nation de Nipissing, qui est responsable de l’octroi des permis de pêche au lac.

Le chef de la communauté autochtone, Scott McLeod, indique que le propriétaire du filet n’a pas encore été identifié et qu’il est impossible de déterminer pour l’instant s’il s’agissait d’un filet qui se trouvait là illégalement.