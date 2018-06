Un texte de Vicky Boutin

Au moins une centaine de personnes ont assisté à l’événement où une grande place a été accordée à la musique et au chant.



L’établissement était fermé depuis le mois d’octobre afin de permettre la réalisation de ces rénovations d’envergure. Celles-ci étaient nécessaires en raison de la désuétude des installations. Le coût total des travaux s'est élevé à 2,6 millions de dollars, un montant financé en partie par Québec et Ottawa.

L’extérieur du bâtiment a été refait en entier, incluant la toiture. À l’intérieur, les changements sont aussi majeurs.