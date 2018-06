L’attaque s’est produite à l’heure de pointe le 8 juin, dans la rue Yonge, à Toronto.

Sur une vidéo filmée par un autre cycliste, on aperçoit un homme qui arrive au pas de course sur le trottoir et frappe le cycliste.

Selon la police, des témoins ont vu l’agresseur sortir d’un véhicule avant l’attaque. Elle ne sait pas ce qui avait pu se passer auparavant.

L’homme a plaidé coupable à une accusation de voies de fait.