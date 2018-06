Le conseiller du quartier Rideau-Vanier souhaite notamment que les autobus gatinois ne se retrouvent plus de son côté de la rivière des Outaouais une fois le train léger de Gatineau implanté.

On veut vraiment un arrimage du Rapibus, du futur [système léger sur rail de Gatineau et] du train léger d'Ottawa à une station, que ce soit du côté Bayview, en utilisant le pont Prince-de-Galles, ou la dernière station [...] du Rapibus , dit-il.

Quand ça sera fait, on n'aura plus besoin que les autobus traversent la rive parce qu'il va y avoir une option. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

Le conseiller assure ne pas vouloir se montrer menaçant face au projet de système léger sur rail gatinois et que les deux municipalités travaillent de concert pour le développement du transport en commun.

On travaille main dans la main avec Gatineau, mais on soulève un drapeau pour ajouter cet élément lors du début de l'étude à Gatineau du train léger. Il y a une superbe opportunité, ne la manquons pas , soutient l'Ottavien.

Ne manquons pas une opportunité de corriger l'inefficacité d'avoir des autobus qui circulent sans service. Le TLR Gatineau pourrait offrir cette résolution. — Mathieu Fleury (@MathieuFleury) 21 juin 2018

Des avis partagés chez les Gatinois

Le train léger gatinois, dont le coût est évalué à 2,1 milliards de dollars, remplacerait la centaine d'autobus qui roulent quotidiennement sur le chemin d'Aylmer.

Si de nombreux usagers voient d'un bon oeil le passage d'un train parallèlement au chemin d'Aylmer et au boulevard Alexandre-Taché, d'autres rappellent que plus de la moitié de la population d'Aylmer ne n'habite pas à distance de marche du tracé proposé.

En bas, c'est plus les commerçants et tout ça. Je pense qu'ils devraient peut-être le faire passer par ici , croit Denise Saint-Clair, une résidente du secteur qui aurait souhaité que le tracé se rapproche de la population.

Le train léger dans l'ouest de Gatineau serait arrimé au réseau d'Ottawa par les ponts Prince-de-Galles et Alexandra Photo : Courtoisie / Ville de Gatineau

Le plan dévoilé mercredi préconise le passage du train léger par la rue Principale et le chemin d'Aylmer. Les résidents des quartiers plus au nord devraient donc forcément monter dans un autobus qui les emmènerait ensuite à une station de train plus au sud.

Ce serait le cas pour Julien D'Amours-Roy qui vient d'emménager près du boulevard Wilfrid-Lavigne. Pour ce rendre au centre-ville d'Ottawa, un transfert avec l'O-Train s'imposerait à la station Bayview, ce qui voudrait dire qu'il devrait prendre un autobus et deux trains pour arriver à une seule destination.

Ça ne va pas être la meilleure chose de prendre l'autobus pour aller directement jusqu'en bas. Ça nous ajoute 20 minutes, ce n'est pas l'idéal , dit-il.

Une esquisse représentant un train circulant le long du chemin d'Aylmer, à Gatineau. Photo : Société de transport de l'Outaouais

Mike Duggan a aussi des questions

Le conseiller du district de Deschênes, Mike Duggan, est ravi de voir des investissements en transport collectif à Gatineau, mais émet des réserves.

Le tracé est ridicule , dit-il. C'est très préliminaire, c'est pour faire des petits intérêts politiques. Le tracé proposé est un peu surréaliste quant à moi. .

Les résidents, qu'ils soient mécontents ou non, auront l'occasion de se faire entendre. La Ville de Gatineau envisage de lancer des consultations publiques prochainement et le projet ne sera pas mis en service avant une dizaine d'années.