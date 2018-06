Le centre commercial de la Grande Place est fermé depuis plusieurs années. L’édifice fuit de toutes parts et son stationnement a été condamné pour des raisons de sécurité. Le bâtiment ne peut cependant pas être démoli à moins d'avoir un projet de remplacement.

Le stationnement de la Grande Place a été condamné pour des raisons de sécurité. Photo : Radio-Canada/Samuel Ranger

La Ville et les propriétaires ont donc confié à une firme d'architectes le mandat d'imaginer un concept qui tiendrait compte à la fois des moyens financiers de l'entreprise propriétaire et des commerçants du secteur qui veulent récupérer leurs cases de stationnement devenues inaccessibles.

Les architectes sont maintenant en train de travailler sur trois options qui seront présentées prochainement aussi bien à la population qu'aux propriétaires riverains. Marc Parent, maire de Rimouski

Face à la Grande Place en décrépitude se trouve la cathédrale de Rimouski, barricadée depuis plus de trois ans. La Fabrique n'a plus les moyens de l'entretenir et personne ne s'entend sur la nouvelle vocation à lui donner.

Certaines parties du revêtement extérieur de la cathédrale de Rimouski sont recouvertes de filets de protection. Photo : Radio-Canada/Denis Castonguay

Le conseil municipal planche toutefois sur un projet. « On est en train d'étudier le tout et on a espoir dans les prochaines semaines de pouvoir partager avec la population ce scénario », explique le maire.

S’ajoute aux deux bâtiments le terrain vague sur lequel se trouvait autrefois le centre commercial Place Cooprix, au cœur d’un litige judiciaire. L'entreprise Centre commercial Rimouski poursuit la Ville de Rimouski, alléguant qu’elle lui a caché l’ampleur d'un problème lié à la présence d’un ancien dépotoir sur le terrain.

Une vision d’ensemble

L’architecte et professeur au Cégep de Rimouski, Gary Lynch, estime que Rimouski devra absolument développer un plan d’ensemble et demander l’avis de ses citoyens pour trouver des solutions à ces problèmes d'urbanisme.

Pour les petites places comme Rimouski, d’avoir vraiment une vision d’ensemble et que les gens participent à cette vision d’ensemble là, c’est sûr que ça donne toujours un résultat qui va être de meilleure qualité. Gary Lynch, architecte et professeur au Cégep de Rimouski

Il propose à la Ville de lancer un concours qui ne touche pas qu’un bâtiment précis, mais l’ensemble de la ville, de sorte à faciliter une planification urbaine à long terme.

D’après les informations de Paul Huot