La CCN prévoit lier tous les terrains riverains le long de la promenade Sir-John-A.-Macdonald, pour en faire un parc continu qui va contribuer à la durabilité écologique, est attrayant et résilient et améliore l’expérience récréative dans la capitale .

Le parc, long de 9 km, s'étendra entre les plaines LeBreton, à l'est, et l'aire de conservation du lac Mud, à l'ouest. Selon la CCN, ce nouveau parc permettra également de relier les quartiers adjacents aux berges se trouvant entre ces deux secteurs.

Le Parc riverain de la berge sud de la rivière des Outaouais Photo : CCN

Fin d'un litige entre la CCN et la Ville d'Ottawa

Le premier dirigeant de la CCN, Mark Kristmanson, a souligné que la Ville d'Ottawa accordait à la CCN 30 millions de dollars pour réaménagement la portion du corridor du train léger qui sera située dans le nouveau parc linéaire.

Cette bande de terre de 2,4 km [entre les rues Cleary et Dominion] servira de point d'ancrage pour la première étape de réalisation du plan du parc, en raison du projet de train léger sur rail , a indiqué M. Kristmanson.

C'est clair que nous avons 30 millions pour avancer la section entre Cleary et Dominion. Et ça, c'est un bon point de départ pour prouver le concept de ce parc linéaire. Mark Kristmanson, premier dirigeant de la CCN

La CCN et la Ville ont été à couteaux tirés pendant plusieurs mois dans le passé, la CCN s'opposant au tracé à découvert du train léger vers l'ouest le long de la promenade Sir-John-A.-Macdonald. La Municipalité a finalement accepté de recouvrir un tronçon de 700 m.

Par ailleurs, M. Kristmanson a précisé que son organisme a reçu 55 millions de dollars du fonds d'infrastructure fédéral afin d'entamer certains projets près des plaines LeBreton, dont celui d'un petit pont et l'amélioration des pistes cyclables, particulièrement les sentiers endommagés par les inondations l'année dernière .

La CCN s'est intéressée au partage des sentiers récréatifs entre les piétons et les cyclistes le long de la rivière des Outaouais, même s'il n'est pas possible de créer des sentiers séparés partout.

Le pavillon et le stationnement de la plage Westboro, le parc Rochester et l'amélioration des toilettes, le belvédère surplombant la rivière et les passages pour piétons sur la promenade, sont également d'autres éléments sur lesquels la CCN entend commencer des travaux bientôt.

Points saillants du plan : de meilleures possibilités récréatives le long de la rive et des aires publiques permettant la tenue d’activités

des installations et services publics tels que toilettes, fontaines d’eau, belvédères, stationnements pour vélos et services de restauration

des sentiers cyclables et piétonniers plus sécuritaires favorisant l’accès public à la rivière, et des mesures de modération de la circulation, y compris pour réduire la vitesse

une stratégie relative à la végétation pour protéger et améliorer les habitats fauniques Source : Commission de la capitale nationale

La CCN entend lancer une consultation auprès du public pour trouver un nom à ce nouveau parc.