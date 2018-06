Un texte de Guillaume Dumont

Les Promenades Gatineau se retrouvent en tête du classement. Au total, les policiers municipaux s'y sont rendus à plus de 2232 reprises depuis le 1er janvier 2013.

Le nombre d’interventions à cet endroit augmente aussi constamment depuis cinq ans. De 301 en 2013, il a atteint 552 l’an dernier.

D’après la directrice du marketing du centre commercial, Kathleen Michaud, c’est en raison de la hausse de l’achalandage, qui est passé de 7,2 millions de visiteurs annuels en 2013 à 9,5 millions en 2017.

Quand tu es un genre de microcosme de la société et que la société grossit, ça vient aussi avec les incidents sur le terrain , explique-t-elle.

Mme Michaud ajoute que la vaste majorité des interventions de la police sont pour des incidents mineurs, comme des accrochages dans le stationnement ou des vols à l’étalage.

Il n’y a rien qui a été hors de contrôle ou qui a été majeur pour miner la sécurité de notre clientèle. Kathleen Michaud, directrice du marketing des Promenades Gatineau

Le Casino du Lac-Leamy 2e

Le Casino du Lac-Leamy se retrouve en deuxième position de ce classement. Le nombre d’interventions de la police de Gatineau à cet endroit est passé de 91 en 2013 à 230 l’an dernier.

Le directeur corporatif des affaires publiques de Loto-Québec, Patrice Lavoie, explique lui aussi que cette augmentation rime avec la croissance de la clientèle.

C’est certain que c’est un établissement festif. On a des bars, on a des restaurants, donc il se peut que l’on doive faire appel à la police de Gatineau , affirme-t-il.

M. Lavoie souligne aussi que l’établissement a une entente de collaboration avec le SPVG durant le temps des Fêtes pour augmenter la présence policière. C’est d’ailleurs Loto-Québec qui assume la facture durant cette période.

En juillet dernier, Radio-Canada révélait que le nombre d'interventions en tout genre du SPVG au Casino du Lac-Leamy avait bondi de 35 % depuis l'inauguration de la discothèque Aléa, en 2014.

Depuis l'arrivée de la nouvelle boîte de nuit, il y a eu en moyenne trois fois plus d'interventions policières, chaque mois, liées à la possession ou à la vente de drogue au casino.

Pas un problème, selon le SPVG

Questionnée à savoir si ces interventions multiples aux mêmes endroits accaparent des ressources policières, la porte-parole du SPVG répond par la négative.

Absolument pas. Ça fait partie de l’offre de service au niveau du SPVG. Chaque fois qu’un déplacement policier est requis, nous ça nous fait plaisir de nous déplacer pour répondre à l’appel , explique l'agente Andrée East.

Des établissements de services sociaux

Les trois dernières positions sont occupées par des services établissements de sociaux régionaux, soit le Gîte ami, les Centres jeunesse et l’Hôpital de Gatineau.

Le refuge pour sans-abri de la rue Morin se retrouve en troisième position des lieux les plus visités par le SPVG. Le nombre d’interventions y est passé de 133 en 2016 à 190 en 2017

Lles Centres jeunesse de l’Outaouais et l’Hôpital de Gatineau se retrouvent en quatrième et cinquième positions.