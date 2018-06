La Ville et le ministère des Transports veulent aussi connaître l’opinion des Montréalais sur la création d’un lien à l’usage des piétons et des cyclistes entre les arrondissements du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Dans le projet initial de reconstruction de l’échangeur Turcot, ce lien nord-sud avait pris la forme d’une dalle-parc qui allait surplomber l’autoroute, mais il avait été par la suite abandonné.

Au début du mois, le ministre Fortin a promis qu’il allait se concrétiser d’ici 2021.

C’est l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui est chargé de la consultation, payée à parts égales par la Ville et le ministère.

Le projet de parc-nature prévoit l’aménagement de différents écosystèmes naturels, avec des boisés, des milieux humides et des prairies. On veut aussi y créer un réseau de sentiers à l’usage des piétons, coureurs, cyclistes et skieurs. Le tout sera aménagé dans l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques en profitant de l’espace dégagé par la reconstruction de l’échangeur Turcot.

L’étude d’opportunité qui suivra la consultation sera aussi financée moitié-moitié par la Ville et par le ministère.