Un texte d'Anne-Josée Cameron

L'équipe du Capitole avait donné rendez-vous aux journalistes à 14 h, ce jeudi. Une fois les casques enfilés, tout ce beau monde a entrepris la visite du chantier – qui comprend la réfection d'une salle de spectacle, la création d'un nouvel hôtel et la remise à neuf de son restaurant – sous la houlette de l'instigateur du projet, Jean Pilote.

C'est un projet ambitieux, complexe et qui, je pense, sera fabuleux! Jean Pilote, propriétaire du Capitole

Une mise à niveau a été effectuée, les structures ont été solidifiées et la salle de spectacle modernisée. Le Théâtre du Capitole garde la même capacité d'accueil, soit 1110 spectateurs, mais voit ses loges déménagées à l'arrière du bâtiment.

« On a changé le tapis, refait et repeint les plâtres, des tissus italiens seront installés sur les murs raconte Jean Pilote. On a aussi rembourré toutes les chaises et changé le jeu de lumière qui est désormais constitué de LED dont on peut moduler la force. »

La Rotonde

Une nouvelle salle de spectacle intime pouvant accueillir environ 250 personnes verra le jour. Baptisée La Rotonde, elle pourra aussi être utilisée pour des banquets ou des cocktails. Ce lieu devrait se transformer en boîte de nuit les vendredis et samedis.

C'est là que sera construite la petite salle de spectacle La Rotonde. Photo : Radio-Canada/Anne-Josée Cameron

Le restaurant

Le restaurant a été complètement revampé. Le Il Teatro a désormais deux cuisines à l'étage et une section pizza là où se trouvait l'escalier en colimaçon. Le bar est maintenant sur le mur opposé. Il sera visible du passage qui mène au Théâtre Capitole grâce à des ouvertures pratiquées dans le mur.

Il y a quatre ouvertures dans le mur du passage. On voulait un acteur par ouverture. Le client verra donc le barman à l'oeuvre, il apercevra ensuite l'hôtesse puis le cuisinier et enfin le pizzaman. Jean Pilote, propriétaire du Capitole

Le restaurant Il Teatro occupera désormais deux étages. Photo : Radio-Canada/Anne-Josée Cameron

L'hôtel

L'hôtel, lui, sera déplacé dans la zone nord-est de l'édifice, là où était autrefois situé le stationnement.

Bien que le lieu soit contigu, Jean Pilote affirme que « les architectes ont fait des miracles ».

« Ça été très complexe, explique le propriétaire du Capitole. Il fallait l'accord de la Commission d'urbanisme, du ministère de la Culture et de Parc Canada parce qu'on est très près des fortifications. C'est une intervention très délicate et on souhaitait que ce soit fait dans le respect de l'environnement », explique-t-il.

Voici l'emplacement de l'hôtel. Photo : Anne-Josée Cameron

L'hôtel s'élèvera sur 9 étages, comprendra désormais 108 chambres et possédera une piscine et une salle de sports.

Le théâtre Capitole reprendra du service le 27 juin prochain et le restaurant Il Teatro le 4 juillet.