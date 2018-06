« L’équipe de Smyte a travaillé sur de nombreux problèmes uniques liés à la sécurité en ligne, écrit Twitter sur son blogue. [Elle] croit à la même approche proactive que nous prenons avec Twitter : arrêter les comportements abusifs avant qu’ils n’aient de conséquences sur l’expérience des autres. »

Les outils conçus par Smyte permettent de détecter rapidement les comportements considérés comme inappropriés. Twitter pourra donc modifier ses algorithmes pour donner moins de visibilité aux auteurs de messages problématiques.

Les fondateurs de Smyte ont précédemment travaillé pour Instagram et pour Google. L’un d’entre eux, Julian Tempelsman, a notamment fait partie de d’équipes combattant les pourriels, le harcèlement et la fraude pour Gmail, Google Wallet et Google Drive.

Un effort de longue haleine

En décembre dernier, Twitter a mis en place un code de conduite visant à réduire les discours haineux, les menaces violentes et le harcèlement, mais ceux-ci persistent. En mars, Twitter avait dit être à la recherche d’une expertise externe pour l’aider à régler son problème.

Le réseau social a aussi été sévèrement critiqué pendant et après l’élection présidentielle américaine de 2016, alors que des trolls s’en étaient servi pour propager des rumeurs et de fausses informations.

À l’approche du scrutin de mi-mandat aux États-Unis, Twitter espère maintenant pouvoir réduire ces influences non souhaitées.

« Les produits de Smyte nous aideront à résoudre les problèmes de sécurité et de pollupostage plus rapidement et plus efficacement, indique Twitter. Leurs outils d’évaluation seront de puissants ajouts à nos propres technologies qui nous aident à garder Twitter sûr. »

Les systèmes de Smyte seront graduellement déployés au cours des prochains mois.