La grande partie des entreprises ontariennes oeuvrant dans l’industrie pétrochimique se retrouvent à Sarnia et selon Mike Bradley, le maire de la municipalité, ces entreprises sont inquiètes de l’instabilité à laquelle elles sont confrontées.

La décision de Doug Ford sera acceptée, mais plusieurs compagnies ont joint le marché du carbone et y ont investi des sommes importantes , explique M. Bradley.

Le maire de Sarnia, Mike Bradley, à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Même son de cloche pour Jean-Thomas Bernard, professeur au Département d'économie de l'Université d'Ottawa, qui indique que l’Ontario a vendu pour environ 3 milliards de dollars en valeur de permis. Donc il y a des entreprises qui ont acheté de ces permis qui n’ont aujourd’hui plus de valeur .

Ce qui est le problème avec la province, l’environnement et le marché du carbone, c’est le changement continuel des règlements et l’absence d’une vision claire. Mike Bradley, maire de Sarnia

Même si Doug Ford fait des promesses de retrait, il sera confronté à plusieurs obstacles qui pourraient prolonger l’instabilité.

Incertitudes par rapport au futur

Selon le maire de Sarnia, le gouvernement majoritaire qui dirigera l’Ontario a le droit d’abandonner la bourse du carbone, mais il doit s’attendre à des poursuites potentielles de la part des compagnies qui ont perdu les investissements qu’ils y ont faits.

Nous travaillons présentement avec des producteurs de méthanol qui nous aideraient à réduire la quantité nos émissions de plus de 3 millions de tonnes par année. Nous ne sommes pas opposés aux changements, mais nous voulons connaître les règlements. Mike Bradley, le maire de Sarnia

M. Bradley estime qu’avec la taxe de carbone promise par le gouvernement fédéral pour les provinces qui ne gèrent pas déjà la production d’émissions, il faut que les gouvernements provinciaux et fédéral s’entendent pour que les entreprises et les consommateurs ne se retrouvent pas à payer plus cher.

Protéger les emplois et les entreprises

Le maire de Sarnia indique que l’abandon de la bourse du carbone et la taxe fédérale qui suivra pourrait avoir une incidence sur l’emploi dans sa région. Combinées aux menaces économiques du président américain Donald Trump, à l'incertitude liée à l’ALENA, ces mesures pourraient entraîner des pertes d’emplois.

Quand on donne l’occasion [...] aux entreprises de gagner des milliards de dollars en revenus supplémentaires et qu’on la leur enlève, les entreprises doivent pouvoir avoir confiance que cet argent leur reviendra. Mike Bradley, le maire de Sarnia

Jean-Thomas Bernard est d'accord. Il estime que l’Ontario va pénaliser les entreprises qui avaient acheté des permis et que celles-ci devraient être compensées.