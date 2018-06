Plus d'une centaine de jeunes et moins jeunes s'étaient rassemblés à Kinawit, situé sur les berges du lac Lemoine.

Pour l'occasion, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or avait prévu une programmation diversifiée, tel que l'explique l'agent de liaison et relations avec le milieu, Maxime Charbonneau. Des chants, de la danse, des tambours traditionnels, la vente d'artisanat, explique-t-il. Pour finir avec des mets traditionnels.

La journée nationale était jadis soulignée au centre-ville de Val-d'Or, par un grand spectacle. Pendant les 7 années qu'on a eu cette activité, la population était au rendez-vous et l'événement prenait de l'envergure, souligne la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier. Avec cette formule renouvelée, on s'attend à ce que les gens puissent participer et qu'on continue d'avoir cette fidélité, intérêt, d'aller à la rencontre des Premiers Peuples de l'histoire.

C'est un des grands événements de début de l'été à Val-d'Or. Édith Cloutier, directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or