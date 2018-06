À la suite de l’annonce la semaine dernière de l’ouverture d’une enquête criminelle sur la mort d’une patiente, le ministre provincial de la Santé, Randy Delorey, avait ordonné aux centres de soins de longue durée de rapporter le nombre de cas de patients souffrant de plaies de lit, aussi appelées plaies de pression ou ulcères de pression.

Un total de 152 cas de plaies de pression de stades III et IV, soit les niveaux de sévérité les plus élevés, ont été rapportés aux instances gouvernementales.

Une escarre de ces stades se caractérise par la perte de l’épaisseur cutanée, un écoulement sérieux, et dans le cas des plaies de stade IV, l’os, le muscle ou le tendon peut être visible.

Dès la première semaine de juillet, la province dépêchera des experts dans les foyers de soins qui ont rapporté des cas de plaies de pression, incluant ceux dont les ulcères sont de stades I ou II.

La province réagit à la mort d’une patiente

Le 22 mars dernier, Chrissy Dunnington, une femme de 40 ans atteinte de spina-bifida et hébergée dans un foyer de soins, est décédée dans un hôpital d’Halifax.

Chrissy Dunnington. Photo : Photo fournie par la famille

Selon sa famille, Mme Dunnington souffrait depuis de nombreuses semaines d’une sévère plaie de lit, et celle-ci s’est infectée et a causé des problèmes de santé qui ont forcé l’hospitalisation de la patiente. Celle-ci est décédée environ sept semaines plus tard.

Une enquête policière cherche maintenant à déterminer si le foyer Parkstone Enhanced Care d’Halifax a fait preuve de négligence criminelle envers cette patiente.

Le syndicat des infirmières demande de rehausser les standards

Janet Hazelton, présidente du syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse (NSNU). Photo : CBC/Rob Short

La présidente du Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, assure que le personnel employé par les foyers de longue durée fait de son mieux pour répondre aux besoins des patients. Elle déplore cenpendant le manque de personnel autorisé qui pourrait prodiguer davantage de soins.

Le syndicat demande que du personnel plus qualifié soit engagé par les foyers de soins.