Un texte d'Olivier Roy Martin

Au cégep de Baie-Comeau, la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord (CUCN) offre déjà des formations universitaires comme le baccalauréat en sciences infirmières (en ligne).

L'organisation recrute actuellement des candidats en vue de la création d'un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. Lorsqu'elle aura un nombre suffisant de candidatures potentielles, le projet sera présenté officiellement à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Une solution à la pénurie de suppléants

Depuis près de 5 ans, la Commission scolaire de l'Estuaire travaille de concert avec la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord pour offrir cette formation, selon la directrice générale adjointe, Nadine Desrosiers. Elle souhaite que l'éventuel baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire permette aux jeunes de faire des stages dans leur région.

« On a des jeunes de la région qui sont dans des universités qui ne peuvent pas faire leurs stages chez nous », explique-t-elle. « Quand ils se font connaître dans une commission scolaire pendant leurs stages, comme la pénurie est quand même provinciale, ils sont sollicités. Si nous on est capable de les solliciter et de les garder, c'est un avantage pour la commission scolaire ».

La Commission scolaire de l'Estuaire compte poursuivre ses démarches avec l'UQAR dans l'éventualité où il n'y aurait pas un assez grand nombre de candidatures pour implanter un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à Baie-Comeau.

Mais on est confiant d'atteindre notre chiffre magique d'une vingtaine de personnes Nadine Desrosiers, directrice générale adoijnte de la Commission scolaire de l'Estuaire

Le syndicat voit l'initiative d'« un bon œil »

Le président du Syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord, Rémi Theriault, a affirmé que son organisation va déployer « tous ses efforts » pour aider la Commission scolaire et la CUCN à attirer des candidats.

« On a décrié à plusieurs reprises le manque de main d'oeuvre, la pénurie d'enseignants », rappelle Rémi Theriault. « C'est sûr que c'est positif de savoir que les gens vont pouvoir aller chercher une qualification localement et vont pouvoir rester dans la région ».

Comme l'UQAR a été mise au courant tout récemment de cette initiative, elle ne souhaite pas commenter pour le moment.