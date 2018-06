Un texte de Gavin Boutroy

Le 20 juin, les commissaires de la DSFM ont tenu leur dernière réunion de l'année scolaire -- et la dernière de leur mandat actuel. Les élections scolaires qui auront lieu le 24 octobre entraîneront des changements dans la composition de la commission scolaire.

Radio-Canada a demandé aux commissaires s’ils comptaient présenter leur candidature et quelles étaient les principales avancées des dernières années.

Michel Simard

Michel Simard Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région urbaine, Michel Simard n'a pas encore décidé s'il serait candidat pour un autre mandat.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :

le plan stratégique « parce qu’il a nécessité plus de 60 consultations et identifié des objectifs clairs »;

l’achat du camp Moose Lake, « parce qu’il permet aux jeunes de se sentir de plus en plus à l’aise dans leur langue première »;

la sensibilisation du gouvernement progressiste-conservateur, « pour protéger des acquis », dont le Bureau de l’éducation française

Joël Lemoine

Joël Lemoine Photo : Radio-Canada/Samuel Rancourt

Commissaire de la région Sud, Joël Lemoine sera candidat cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :

le nombre d’élèves à la DSFM qui continue à augmenter, « ça veut dire que les parents et les élèves apprécient le milieu scolaire »;

le « très bon plan stratégique en place ». « Tranquillement, pas vite, on continue à satisfaire les besoins des jeunes et des parents ».

Denis Clément

Denis Clément Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région Sud, Denis Clément sera candidat cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :



l’accroissement du nombre d’élèves;

la planification stratégique, car cela permet d’avoir des objectifs « clairs et précis » avec des moyens et les échéanciers pour mener à bien le plan.

Antonio Simard

Commissaire de la région Nord et Ouest, Antonio Simard n'a pas encore décidé s'il sera candidat cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :

la création d’un plan stratégique;

le budget de personnel de la division, qui a été repensé pour « mettre l’emphase sur les besoins des élèves », plutôt que de calculer les besoins en fonction du nombre brut d’élèves dans l’école;

l’achat du camp Moose Lake, qui « donne l’occasion aux élèves des 23 écoles partout dans la province de rencontrer d’autres francophones de la province ».

Yolande Dupuis

Yolande Dupuis Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région Est, Yolande Dupuis sera candidate cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon elle :

une hausse des inscriptions à la DSFM;

l’achat du camp Moose Lake;

« le succès de nos élèves, nos jeunes sont reconnus à travers le pays pour leur leadership ».

Bernard Lesage

Bernard Lesage, actuel président de la CSFM Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région Nord et Ouest et président de la DSFM, Bernard Lesage « songe sérieusement » à présenter sa candidature cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :

la série de consultations faites lors de la préparation du plan stratégique, qui ont permis d'aller rencontrer des parents;

l’achat du camp Moose Lake. « Le projet JMCA a bénéficié du camp, et les élèves l’adorent. »

Patrick Fortier

Patrick Fortier Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région urbaine, Patrick Fortier ne sera pas candidat cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :

l'élargissement de la liste électorale, qui a pu être faite « à deux reprises »;

les bons débats au sujet du rôle de la religion dans les écoles;

l’appui de la DSFM « pour le projet de loi de la province alliances gai-hétéro ».

Michel Boucher

Michel Boucher Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région urbaine, Michel Boucher ne sera pas candidat cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon lui :

l’expansion de l’école Taché;

la mise en place d’une structure pour la présentation de rapports sur la performance académique des élèves;

l’ajout de garderies dans les écoles pour assurer des services à la petite enfance en français.

Suzie Lemoine

Suzie Lemoine Photo : Radio-Canada/Barbara Gorrand

Commissaire de la région Est, Suzie Lemoine ne sera pas candidate cet automne.

Les avancées majeures de la DSFM au cours des 4 dernières années selon elle :

Le progrès des efforts visant à créer une école de métiers francophones, bien qu’elle ne soit pas encore en place;

la communication améliorée avec les parents;

la maturité administrative de la DSFM.

Les prochains défis pour la DSFM

Presque tous les commissaires interrogés indiquent que les besoins en infrastructures de la DSFM sont urgents. Ils sont préoccupés par les écoles qui débordent en ville, et les besoins en agrandissement tant en ville qu'en région. La capacité de recruter et de retenir le personnel enseignant et la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation aux avantages de la FSFM figurent aussi parmi les défis qu'auront à surmonter les membres de la prochaine commission scolaire, selon les commissaires actuels.

Le commissaire de la région urbaine Jean-Michel Beaudry était en déplacement et ne pouvait accorder d'entrevue avant l’heure de tombée. Radio-Canada n’a pas pu joindre le commissaire de la région Est Adrien Grenier avant la publication de cet article.

Avec des informations de Barbara Gorrand