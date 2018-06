Les huit cadets qui parcoureront la région sont soient étudiants ou diplômés des techniques policières.

Cet été, ils seront présents à Amos, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et La Sarre.

Selon l'agent de communication de la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet, les cadets ont un rôle important à jouer avec la population.

C'est important pour la police d'être près de la population parce que la police ne peut pas faire son travail sans la population et vice-versa. Donc nous on cherche toujours des façons diversifiées de favoriser un rapprochement pour mousser la discussion, l'échange, entre la population et la police , fait-il savoir

Un programme présent partout au Québec

Les cadets de la Sûreté du Québec seront présents dans 44 municipalités dans l'ensemble du Québec.

Cette année, 96 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du programme.

Au cours de la saison estivale 2017, 86 cadets de la Sûreté du Québec ont réalisé plus de 16 530 activités reliées à leur mandat. Parmi ces activités, soulignons que 80 % des heures d'activités des cadets ont été consacrées à de la surveillance à pied ou à vélo.