Découvrir la culture et les traditions micmaques. Faire tomber les barrières et les préjugés. Soutenir la réconciliation. C'est l'invitation à laquelle ont répondu la soixantaine d'élèves de 7e et 8e années de l'Île-du-Prince-Édouard qui ont pris part, jeudi, à la première journée Mawi'omi dans la Première Nation d'Abegweit.