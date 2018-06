Avec les informations Jocelyn Corbeil

Des haltes de repos, une passerelle ainsi qu'un belvédère font partie des aménagements.

Le club Kiwanis, en partenariat avec le développement économique Canada et la ville de Rouyn-Noranda, ont investi près de 400 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Pour sa part, la minière Agnico Eagle investira 250 000 $ pour le développement du site explique le président du Club Kiwanis de Rouyn-Noranda, François Goulet.

On a vraiment réussi à faire un sentier dans la forêt qui a été beaucoup de travail, c'est vraiment quelque chose de gros qui a été fait ici. La mission du club Kiwanis c'est d'aide les familles et les enfants donc en créant une aide comme ça ça va permettre aux gens de venir faire de l'exercice de faire que les familles et les gens de Rouyn-Noranda vont être heureux , ajoute-t-il.