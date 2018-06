It: Chapter 2 permet de retrouver la bande d’enfants ayant affronté le terrible clown interprété par Bill Skarsgård. Devenus adultes, ils doivent de nouveau combattre le monstre.

De son côté, Xavier Dolan interprétera Adrian Mellon, personnage qui n’apparaissait pas dans la première partie. Dans le roman de Stephen King, sur lequel se basent les deux films, Adrian Mellon est un jeune homme gai victime d’homophobie. Après une agression, il croise sur sa route un certain clown dont on avait plus eu de nouvelles depuis de nombreuses années.

Bill Skarsgård dans le rôle du clown Pennywise. Photo : Warner Bros.

Parmi les autres acteurs qui prendront part à la suite de Ça se trouve Jessica Chastain. La comédienne a tourné pour Xavier Dolan dans son premier film en langue anglaise, The Death and Life of John F. Donovan, avant que le réalisateur décide d’effacer sa participation durant le montage.

Apprécié par la critique, Ça a également marqué le public partout dans le monde. Il est l’un des plus gros succès au cinéma en 2017, avec quelque 700 millions de dollars de recettes.

Le tournage d'It: Chapter 2 devrait commencer le mois prochain; sa sortie est prévue en septembre 2019.