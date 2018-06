Le Syndicat des employés de magasin et de bureau de la SAQ (SEMB-SAQ) complète jeudi la tenue d’un vote sur une proposition de grève, alors que les négociations sur le renouvellement de la convention collective piétinent.

« L’objectif n’est pas de faire la grève, l’objectif est que l’employeur devienne raisonnable sur ses demandes et accepte de négocier de bonne foi », tient à souligner Katia Lelièvre, présidente du SEMB-SAQ, affililé à la CSN.

Une assemblée générale a eu lieu lundi à Montréal, et une autre mardi à Québec. D’autres rencontres ont eu lieu « aux quatre coins de la province », dit Mme Lelièvre.

Il n’est pas certain que le syndicat soit en mesure de dépouiller le vote en raison des distances à parcourir avec les urnes, explique la présidente. Si le décompte n’est pas fait vendredi, il le sera lundi, assure-t-elle.

« On n’est pas très inquiet du résultat, pour être honnête », dit Mme Lelièvre. En clair, les membres du syndicat votent pour un mandat de six jours de grève, « à déclencher au moment opportun », et qui ne seraient pas nécessairement consécutifs.

Les points d'achoppement

Le syndicat est en désaccord avec les propositions de l’employeur, qui réclame notamment plus de flexibilité dans la gestion des horaires. Selon la SAQ, le gros de la clientèle fréquente ses magasins le week-end, mais les employés permanents à temps plein travaillent du lundi au vendredi, et à l’occasion un jour par fin de semaine.

« Nous, ce qu’on veut, c’est rapprocher les heures travaillées en fonction de l’achalandage », indique Mathieu Gaudreault, porte-parole de la SAQ, selon qui 74 % des ventes de la société d’état se font du jeudi au dimanche.

En ce moment, ce sont surtout des employés à temps partiel qui travaillent la fin de semaine. Le syndicat en a contre d’autres demandes de la partie patronale qui les concerne, soit de fixer les horaires en fonction des disponibilités offertes le mois précédent.

« On veut encourager la présence au travail et faire travailler ceux qui sont présents », indique le porte-parole de la SAQ. Or, cette disposition est une porte ouverte, selon le syndicat, à la précarisation encore plus importante des temporaires, qui n’auraient plus le droit de s’absenter sous motif de perdre des heures de travail par la suite.

La SAQ assure qu'elle a un plan en cas de grève, sans donner de détails.

Selon le calendrier de négociations, des rencontres sont prévues à partir du lundi 25 juin. La SAQ compte quelque 5500 employés dans ses 400 succursales.