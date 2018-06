Le dévoilement a été fait juste avant le lancement de la Marche pour la réconciliation « Rock Your Roots », dans le parc Victoria, jeudi.

« Nous avons choisi de nommer le pont North Commuter en mémoire du chef Mistawasis pour souligner les contributions de ceux qui ont vécu avant nous et qui voulaient un avenir meilleur », a déclaré Harry LaFond, directeur général du Bureau du commissaire aux traités.

Le chef Mistawasis, également connu sous le nom de Pierre Bélanger, était l'un des chefs autochtones les plus visionnaires des plaines du Nord. Il était connu dans la région de Saskatoon pour être un chasseur de bison et pour le rôle important qu’il a joué dans les négociations du Traité 6.

« Avant et après la signature du Traité 6, le chef Mistawasis souhaitait l’amélioration des relations entre les gens, les collectivités et les nations », a déclaré le chef Daryl Watson.

« Aujourd'hui, la Première Nation de Mistawasis Nêhiyawak conserve et respecte l'héritage du chef Mistawasis et sa croyance en des traités, des partenariats, des alliances et des amitiés dans le partage des territoires », ajoute-t-il.

La recommandation finale du nom du chef Mistawasis pour le pont sera présentée au conseil municipal en août pour son approbation officielle.

« Le processus qui nous a amenés à ce jour a été celui de l'apprentissage et de la croissance, a déclaré le maire Charlie Clark. La réconciliation est un voyage, et c'est un voyage dans lequel la ville de Saskatoon veut s’engager alors que nous cherchons à combler les fossés au sein de notre communauté. »

La ville de Saskatoon indique que ce projet répond d’ailleurs à la recommandation 79 de la Commission de vérité et réconciliation ; participer à une stratégie pour commémorer l'histoire et les contributions des peuples autochtones au Canada.

Le pont North Commuter Parkway toujours en construction devrait être inauguré en octobre 2018.