Avec les informations Boualem Hadjouti

Le comité du 100e a invité le groupe « Les Boomers » et le groupe hommage aux Cowboys Fringants, « La Grand-Messe » pour la soirée du Nouvel An qui aura lieu à l'école secondaire de la municipalité.

Des activités auront également lieu tout au long de 2019.

La fin de semaine des retrouvailles se déroulera du 18 au 21 juillet 2019 explique la coordonnatrice du 100e Isabelle Servant.

Nous on attend les familles, on souhaite que les familles viennent en grand nombre pour fêter le Nouvel An avec nous autres, lancer avec nous cet événement-là, dit-elle. La fin de semaine de Pâques, il va y avoir le lancement de la tournée historique, des activités plus familiales, ensuite on se déplace à la grande fin de semaine des retrouvailles qui est du 18 au 21 juillet 2019.

Le comité du 100e va également dévoiler prochainement d'autres activités en collaboration avec la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.