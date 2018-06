Un texte de Laurence Niosi

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce lors d’un point de presse tenu lors de la Journée nationale des peuples autochtones en compagnie de Marie-Ève Bordeleau, commissaire aux Affaires autochtones de Montréal.

« Dans une perspective historique, de reconnaissance, on juge que c’est une demande qui est valide », a déclaré la mairesse.

La Ville de Montréal travaille à répertorier les sépultures autochtones qui ont été découvertes sur son territoire lors de travaux ou de fouilles archéologiques. Certaines ont 4000 ans.

« Pour l’instant, on a huit sépultures des Premières Nations de différentes années. Donc on va travailler avec les différentes nations pour déterminer les conditions de rapatriement », a précisé la commissaire Bordeleau.

Des restes humains ont notamment été trouvés dans le cadre de fouilles ou de travaux d'aménagement du site de l'oratoire Saint-Joseph et de la rue Peel, a indiqué la chef Christine Zachary-Deom du conseil mohawk de Kahnawake.

Une fois rapatriés, les corps seraient inhumés dans leur communauté. Il « s’agit d’une question de respect », estime la chef.

Les Premières Nations rapatrient des artéfacts et des restes humains, qui se trouvent parfois dans des musées ou des universités, depuis des décennies.

Une ambassade autochtone

La mairesse a par ailleurs annoncé qu’une ambassade culturelle autochtone verra le jour au Quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal. Les discussions autour de ce projet piloté par l’organisation DestiNATIONS : Carrefour international des arts et cultures des peuples autochtones ont commencé il y a plus de deux ans.

La Ville de Montréal contribuera au projet à hauteur de 6,2 millions de dollars. On ne connaît pas encore la contribution de Québec et d’Ottawa. « On est dans le montage financier », a précisé Valérie Plante en marge du point de presse.