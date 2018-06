Un texte de Jonathan Lavoie

« Moi, le plus que j’ai fait, c’est six repas en ligne sans manger », a raconté au juge celui que nous appellerons Julien pour protéger son identité. Un autre pensionnaire du pasteur aurait également passé près de quatre jours sans avoir droit à un repas.

Selon le témoignage de Julien, la privation de nourriture était une punition fréquente pour corriger les mauvais comportements des pensionnaires.

Cette conséquence aurait souvent été couplée à des exercices intenses, des squats imposés par centaines ou par milliers par le pasteur.

« J’ai toujours vu Claude Guillot nous pousser jusqu’aux limites, mais pas trop, pour ne pas qu’on se ramasse à l’hôpital », a raconté l'homme qui a témoigné d’une voix assurée tout l'avant-midi.

Violences physiques

Julien a également rapporté plusieurs épisodes de violence physique qui se seraient déroulés dans le sous-sol de Claude Guillot.

Un dimanche après-midi où les enfants étaient censés faire la sieste, il se souvient avoir rampé sur le sol du salon pour récupérer un jouet pour enfant, une tablette à écrire.

Il était persuadé d’avoir réussi à déjouer les détecteurs de mouvement installés dans le salon, mais Claude Guillot se serait rendu compte du subterfuge.

« Il arrive dans le salon, m’empoigne et me donne un coup de poing, a raconté Julien. Il m’a donné d’autres coups, claques au visage et tout ça. […] J’ai eu droit à une volée. »

Il me regardait avec des yeux de tueur, il était vraiment en colère. Julien, présumée victime de Claude Guillot

L'homme a témoigné avoir été agressé physiquement au moins à trois reprises par le pasteur. Il aurait aussi été témoin de plusieurs épisodes où les autres enfants auraient subi le même sort.

« Quand il pétait une coche et nous agressait physiquement, on n’avait aucune défense », a déclaré le plaignant en parlant d’un climat de terreur.

Claude Guillot fait face à 22 chefs d’accusation pour des sévices physiques et psychologiques qu’il aurait fait subir à six présumées victimes.