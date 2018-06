Avec les informations de Tanya Neveu

L'entreprise américaine souhaite se faire connaître auprès de la population, plus d'un an après l'annonce de son acquisition de Tembec.

Quelque 120 personnes ont d'ailleurs visité les différents kiosques d'informations sur le site et 40 autres sont sur une liste d'attente pour une visite d'entreprise.

Démontrer sa vision

Rayonier souhaite ainsi démontrer sa vision et ses valeurs pour son usine de Témiscaming.

Même si le nom de la compagnie est passé de Tembec à Rayonier, l'intérieur de l'usine de Témiscaming n'a pas changé depuis la dernière année.

Une journée portes ouvertes avait lieu à l'usine Rayonier de Témiscaming. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Les transformations y sont les mêmes : de la pâte, du papier, du carton et de la cellulose de haute pureté. La compagnie a toutefois l'intention d'augmenter sa production.

Le changement majeur se situe au niveau de la philosophie de l'entreprise, comme l'explique le vice-président aux opérations pour l'usine de Témiscaming, Dany Gagnon.

« Une rigueur d'exécution et une mentalité de get it done, c'est-à-dire de faire arriver les choses », explique-t-il.

Santé et sécurité

L'entreprise met beaucoup d'efforts sur l'aspect santé et sécurité au travail, ce qui s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, soit l'amélioration continue, affirme Anne Rivard, directrice intégration et amélioration continue.

« On voudrait que ça devienne dans notre culture de dire "aujourd'hui, je veux améliorer mon milieu de travail". On peut faire de l'amélioration continue, selon moi, dans toutes les sphères d'activités au niveau de l'entreprise », croit-elle.

Une journée portes ouvertes avait lieu à l'usine Rayonier de Témiscaming. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Une quinzaine d'emplois sont actuellement à pourvoir à l'usine de Témiscaming, même si le nombre d'employés a diminué depuis l'arrivée de Rayonier.

« Il faut travailler à être de moins en moins dépendant de la main-d'œuvre, pour deux raisons : la main d'œuvre coûte cher et c'est de plus en plus difficile à recruter, une main-d'œuvre compétente », dit Dany Gagnon.

Matériaux Innovants Rayonier existe depuis 1926. L'entreprise possède des usines à travers les États-Unis, la France et maintenant le Canada.