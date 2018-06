Pour les gourmands

Le Québec est extrêmement riche en produits agroalimentaires, et une grande partie des artisans aux quatre coins de la province gardent leurs portes grandes ouvertes pour accueillir les touristes et transmettre leur passion.

Suggestions

Pour un circuit familial, la Route des saveurs de Charlevoix , le Circuit du paysan en Montérégie et le Chemin du terroir dans les Laurentides sont des parcours très intéressants.

Sinon, pour les adultes, il existe des routes sur le thème des boissons alcoolisées dans plusieurs régions du Québec, notamment la Route des bières au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Estrie , la Route des cidres en Montérégie et celle des vins dans Brome-Missisquoi.

Pour les passionnés d’histoire

Bien sûr, l’héritage des occupations française et britannique du Québec fait partie intégrante du patrimoine et du paysage. Par chance, les escapades thématiques faisant honneur à l’histoire de la province sont très nombreuses, particulièrement dans les régions du sud.

Suggestions

Le Chemin des Cantons, en Estrie, vous fait découvrir l’héritage des Américains, des loyalistes, des Irlandais et des Écossais dans la région.

Les Chemins d'eau, en Outaouais, suivent la rivière des Outaouais, témoin privilégié de l’histoire du développement de ce coin de pays.

La Route du Richelieu, en Montérégie, sillonne la rivière du même nom, et se poursuit jusque dans l’État américain de New York.

Un peu plus au nord de la grande région métropolitaine, vous pourrez sillonner la Route de la Nouvelle-France, à proximité de Québec, la Route des Belles-Histoires, dans les Laurentides, et le Chemin du Roy, qui passe par la Mauricie, Lanaudière et la Capitale-Nationale.

Pour les adeptes de paysages majestueux

Qu’ils soient parcourus en voiture, en véhicule récréatif, en moto, à vélo ou à pied, ces trajets sont toujours de véritables trésors pour les yeux. Le Québec regorge de paysages à la variété étonnante, et ces quelques itinéraires thématiques vous en feront découvrir le meilleur.

Suggestions

Avec ses 470 km, la Route des navigateurs est l’une des plus longues de la province. Longeant le fleuve Saint-Laurent par la route 132, entre Trois-Rivières et Rimouski, elle compte sur son chemin plusieurs arrêts gourmands, historiques et culturels.

La Route des frontières, dans le Bas-Saint-Laurent, doit son nom à son trajet qui chatouille le Nouveau-Brunswick et le Maine.

Vos lentilles de caméra seront aussi fort sollicitées au Tour de la Gaspésie, dans la région éponyme, sur la Route du fjord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi que sur la Route du fleuve, dans Charlevoix.

Pour les mordus de culture

Au-delà des innombrables musées d’art et festivals en tous genres que vous pouvez découvrir à la grandeur du Québec, ces trajets vous guideront à la rencontre des artisans locaux et vous en apprendront plus sur l’héritage culturel des Québécois, d’hier à aujourd’hui.

Suggestions

La Route des rivières, qui suit les cours d’eau de la Mauricie, offre des arrêts à saveurs culturelle, sportive et historique.

Dans la région de Bécancour, vous trouverez la Route des clochers, et en Montérégie, la Route des arts et saveurs du Richelieu.

Pour les amateurs de plein air

Plusieurs routes thématiques du Québec ont été créées pour promouvoir des activités de plein air, surtout l’ascension de montagnes et la randonnée. Puisqu’elles croisent toutes au moins un parc national, il s’agit de destinations de choix pour les voyageurs en recherche de sites de camping.

Suggestions

Pour une généreuse bouffée d’air frais, rendez-vous sur la Route des monts Notre-Dame, dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Route des montagnes, dans Charlevoix, sur la Route des sommets, en Estrie, ou sur la Route des baleines, sur la Côte-Nord. À eux seuls, ces quatre trajets passent par sept parcs régionaux et nationaux.

