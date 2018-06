Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

C'est en 1870 que les Malécites de Viger ont perdu leur territoire. Comme les Malécites ne sont pas des agriculteurs de nature, des plaintes s’élèvent chez la population blanche qui demande la rétrocession des terres de Viger pour que des colons défrichent la terre à son plein potentiel.

Ottawa a acheté, en 1891, un lopin de terre à Cacouna qui deviendra la plus petite réserve au Canada. Territoire trop petit pour y accueillir un grand nombre de Malécites, seulement quelques habitations y sont construites.

Il fallut attendre jusqu’en 1987 avant que les Malécites se retrouvent à Rivière-du-Loup pour élire un nouveau conseil de bande. Il ne manquait plus que la reconnaissance officielle de la Nation par le gouvernement du Québec et c’est en 1989 que les Malécites furent reconnus comme la 11e Nation autochtone du Québec.

Les droits des Premières nations ont été reconnus à nouveau en 1982, dans la Constitution canadienne. Chemin faisant, les Malécites de Viger ont des revendications pour leur permettre de développer leur économie, leur culture et leur identité, selon son négociateur, Me Benoît Amyot.

Aujourd'hui, comme toutes les nations du monde, la Nation des Malécites de Viger veut se doter d'un avenir, veut contrôler sa destinée. Me Benoît Amyot, négociateur pour la Première Nation malécite de Viger

La réserve de Cacouna de la Première Nation malécite de Viger. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Du même souffle, Me Amyot précise qu'il est difficile de donner une réponse claire en ce qui a trait aux revendications exactes des Malécites de Viger. « C'est difficile de vous donner des revendications précises puisqu'elles n'existent pas. Je ne peux pas vous dire que la Nation revendique une partie précise de territoire. C'est pas ça, on n'en est pas là. On veut simplement négocier avec le gouvernement du Canada sur tous les sujets qui pourront servir au développement de la Première nation », souligne Me Amyot.

Est-ce que ces aspirations commencent d'abord et avant tout par un territoire? Me Amyot croit que oui. « C'est sûr que ça prend des espaces. Pour n'importe qui voulant se développer, c'est nécessaire. Comment peut-on se développer comme nation quand on n'a aucun territoire? C'est impossible. »

En effet, le territoire de la réserve de Cacouna est minuscule. « Je dis souvent aux gens que la réserve est tellement petite qu'elle héberge le bâtiment principal, mais que son stationnement est à l'extérieur de la réserve. Ce n'est pas peu dire » conclut Me Amyot.

Outre le territoire, les revendications de la Première Nation de Viger touchent les droits de pêche et d’exploitation des ressources fauniques, la participation à la gestion des terres et des ressources, l’indemnisation, le développement économique et le partage des recettes tirées de l’exploitation des ressources.

Une diaspora aux quatre coins du Québec

Selon le Grand chef de la Première Nation malécite de Viger, Jacques Tremblay, la population totale des Malécites s'élèverait à environ 1650 personnes. 19 % d'entre eux habitent actuellement la Côte-Nord, 16 % sont au Bas-Saint-Laurent et 12 % sont situés dans la grande région de Québec. Les autres, soit plus de la moitié des Malécites, sont éparpillés aux quatre coins du Québec.

On s'est fait enlever notre terre. Dans l'histoire, il y a eu un moment où nous sommes pratiquement disparus. Depuis 2016, nous avons recommencé à négocier avec le fédéral pour un territoire, notamment. Jacques Tremblay, Grand chef de la Première nation malécite de Viger

Le Grand chef de la Première Nation malécite de Viger, Jacques Tremblay. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Le Grand chef ne cache pas que cette absence de territoire rend la réunification de la Nation plus difficile. « Le fait d'être dispersé partout sur les territoires nous impose plusieurs défis. Mais on travaille activement à réunir nos membres », explique Jacques Tremblay.

Il explique par ailleurs que 70 % du budget de fonctionnement de la Nation provient de revenus autonomes, soit d'activité commerciale privée. « On parle principalement de pêche mais aussi des parcs éoliens sur le territoire. Nous aimerions aussi développer le secteur entourant le port de Cacouna. »

Jacques Tremblay affirme par ailleurs que les relations avec les peuples non autochtones ne cessent de s'améliorer. « Nous sommes optimistes et nous faisons des efforts de rapprochements. Pour nous, c'est très important d'être perçus comme des partenaires et non des compétiteurs ».

Réaction aux propos du ministre Barrette

Jacques Tremblay a par ailleurs réagi aux propos du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à qui de nombreux intervenants reprochent d'entretenir les préjugés à l'égard des Premières Nations.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’un événement qui se déroulait dans sa circonscription de La Pinière, sur la Rive-Sud de Montréal, le ministre a indiqué qu’il pourrait toujours être interdit à certains parents d’accompagner leurs enfants à bord des avions-ambulances

Dans un enregistrement obtenu par CBC, Gaétan Barrette « garantit que d’ici six mois, il y aura au moins une personne qui se verra refuser la permission de monter à bord d’un avion-ambulance ».

« Si votre enfant doit être transporté, que vous êtes le parent et que vous êtes agité ou intoxiqué, vous ne pourrez pas monter dans l’avion », a indiqué le ministre Barrette.

Même si le ministre Barrette a précisé lors d'une entrevue à RDI qu'il ne visait pas spécifiquement les peuples autochtones par cette affirmation, Jacques Tremblay s'est fait catégorique.

Je vais demeurer poli et je vais simplement dire que c'est totalement inapproprié. Ces commentaires sont néfastes. Venant d'une personne qui a une fonction importante comme celle du ministre, s'il le pense à son niveau, imaginez ce qui peut se dire ailleurs. Jacques Tremblay, Grand chef de la Première Nation malécite de Viger

Il souhaite seulement que les Premières Nations et les communautés autochtones puissent travailler ensemble. « Je pense qu'on fait beaucoup de progrès, vraiment ».

Jacques Tremblay invite l'ensemble de la population au festival Deux nations, une fête qui se déroulera à la pointe de Cacouna, les 11 et 12 août prochains.