L’entreprise affirme que cette diminution de personnel sera atteinte par « un programme de départ volontaire et l'attrition naturelle ».

Dans un communiqué, Manuvie explique que la numérisation et l’automatisation des transactions avec ses clients et le regroupement de fonctions administratives l’obligent à ces abolitions de poste.

« Les gens ont adopté la technologie dans la plupart des aspects de leur vie et ils s'attendent à ce que leurs fournisseurs de services financiers en fassent tout autant et en offrant des produits et des services simples, intuitifs et personnalisés qui répondent à leurs besoins. […] Nous porterons ainsi une attention particulière à l'innovation numérique et à l'efficience opérationnelle pour nous assurer de demeurer concurrentiels et permettre aux clients de faire affaire plus simplement avec nous », a écrit Manuvie.

Manuvie emploie près de 35 000 personnes à travers le monde, dont plus de 13 000 au Canada.

Le siège social de sa division canadienne se trouve à Kitchener-Waterloo, en Ontario, et ses principaux bureaux à Toronto et Oakville, également en Ontario, ainsi qu’à Halifax, en Nouvelle-Écosse et à Montréal, au Québec.