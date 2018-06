Un texte de Carl Sincennes

En tout, 7500, principalement de la marque Honeywell, seront installés dans la province. Tout comme pendant la première phase, terminée à l'automne dernier, ce sont seulement les clients commerciaux et industriels qui en feront l'expérience.

Selon SaskPower, les tests de la première phase ont été fort concluants avec un seul compteur défectueux sur 584. Dans ce cas, il s'agissait d'un problème d'affichage.

Le porte-parole de SaskPower, Jonathan Tremblay, explique que les compteurs à l'essai ont été testés à la fois par l'entreprise et par plusieurs tierces parties.

Les clients résidentiels devront attendre, puisque la société d'État affirme ne pas avoir encore arrêté son choix sur un modèle qui respecte ses normes de sécurité.

Il n'y a aucun compteur intelligent résidentiel, qui est reconnu par une tierce partie ou par l'industrie, qui est à la hauteur de nos standards de sécurité. Jonathan Tremblay, porte-parole, SaskPower

SaskPower avait dû mettre un terme à l'installation de ses compteurs intelligents en 2014, en raison de huit incendies reliés aux appareils en moins de deux mois.

Le gouvernement de la Saskatchewan avait obligé la société d'État à retirer tous les compteurs intelligents de marque Sensus qu'elle avait installée dans la province.

Nous avons appris de 2014. Les compteurs que nous installons [maintenant] dépassent les normes de l'industrie. Tim Eckel, vice-président de la gestion d'actifs, de la planification et du développement durable, SaskPower

Malgré tout, la société d'État songe tout de même à refaire affaire avec l'entreprise Sensus pour les années à venir pour ses compteurs intelligents résidentiels.

Son porte-parole indique toutefois que du travail a été fait pour identifier les problèmes qui étaient à l'origine des défaillances et que le manufacturier travaille à élaborer un compteur qui répond aux attentes de SaskPower.

SaskPower prévoit que tous les compteurs de la province seront intelligents d'ici cinq à dix ans. Selon la société d'État, cela signifie des pannes de courant moins longues, parce qu'il est plus facile d'identifier les endroits touchés, et des calculs de consommation plus précis.

Une troisième phase d'installation de compteurs intelligents devrait avoir lieu d'ici juin 2019.